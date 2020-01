«Una fondazione per dare una metropoli al Veneto»

Maria Cristina Piovesana*



L'Assemblea degli industriali di Padova e Treviso del 2018, che ha segnato la nascita di Assindustria Venetocentro, ha dato visione politica e proiezione strategica a un fatto che, precedentemente, era limitato a mera rappresentazione di dati economici da parte di qualche fondazione, o ad analisi degli stessi dati da parte di qualche osservatore e opinionista sulla stampa.

Mi riferisco all'avvenuta formazione nell'arco degli ultimi decenni, di fatto e in maniera quasi inconsapevole, di un nuovo triangolo industriale, proiettato a Nord-Est, alternativo al tradizionale e consolidato triangolo costituito tra i capoluoghi di Regione del Nord -Ovest d'Italia (Milano - Torino - Genova).

Costruire il nuovo triangolo industriale era infatti il titolo e il messaggio politico affidato a quell'assemblea.

Due o tre erano e rimangono le considerazioni implicite in quel titolo evocativo.

La prima: era la presa d'atto, ormai consapevole, che una serie di indicatori economici davano forma e sostanza a questa nuova soggettività nel panorama economico e sociale italiano.

Una entità, compresa tra Milano, Bologna e Padova-Treviso-Venezia, composta da una rete di piccole e medie imprese appartenenti a settori molto diversificati; di grandi imprese leader private e pubbliche; di distretti e filiere, in grado di reggere la competizione globale malgrado le croniche e pesanti zavorre del nostro paese.

INCOMPLETI

Un insieme legato anche da un sistema infrastrutturale ancora incompleto ma in via di definizione.

La seconda: era l'evidenza, appunto, che questa nuova entità presenta ancora elementi di incompletezza, in particolare dal punto di vista infrastrutturale e urbano. A questa parte mancante si riferiva il costruire del titolo dato all'assemblea.

La terza: era l'individuazione chiara di ciò che ancora manca perché quel triangolo possa dirsi compiuto.

Vale a dire l'esistenza di un vertice Veneto di rango metropolitano assimilabile a Milano e Bologna e la chiusura, da un punto di vista infrastrutturale di due dei tre lati del triangolo: quello tra Milano e Padova, nel tratto fra Verona e Padova; è quello tra Padova e Bologna. Mi riferisco naturalmente e in particolare, ai collegamenti dell'alta velocità e alta capacità.

Da questo punto di vista, anche la rappresentazione e semplificazione grafica di questo triangolo, hanno dato chiara evidenza della mancanza di questi elementi.

E peraltro, proprio in questi giorni abbiamo letto della rivendicazione di una candidatura a capitale del Veneto, da parte addirittura di ulteriori due città della nostra Regione (oltre a Venezia naturalmente): Padova e Verona. Ecco: é questo il punto.

Io credo che queste rivendicazioni e questo modo di pensare siano l'esatta rappresentazione delle ragioni per le quali il Veneto non riesce ad esprimere leadership politica ed economica a livello nazionale e rischia di condannarsi alla marginalità anche all'interno del nuovo triangolo industriale. Esprimono cioè l'incapacità del Veneto di fare rete al proprio interno e di individuare pochi obiettivi comuni di lungo termine.

C'è infatti da chiedersi: come mai, malgrado il fiorire di Capitali, il Veneto non ha una Capitale vera, un centro metropolitano degno di questo nome e in grado di confrontarsi con le altre capitali italiane ed europee?

Perché, malgrado tutto gli studi e le competenze accademiche a disposizione, non si riesce ancora ad enucleare un progetto chiaro, visibile e condivisibile (o anche soltanto discutibile) di spazio metropolitano, in grado di chiudere dignitosamente nel Veneto quel triangolo industriale che si ê realizzato di fatto?

Come mai, malgrado l'esistenza di un quadro normativo magari imperfetto ma disponibile, non si stanno costruendo le reti istituzionali che possono portare a questa realtà?

In altre parole, perché si continuano a rivendicare primati e primazie e non si é mai industrializzato un processo di questo tipo?

Io credo sia proprio il momento (anzi sia tardi) per provare a dare corpo o sostanza a questo disegno di completamento del nuovo triangolo industriale partendo proprio dalla creazione di quel vertice che ancora manca.

È necessario un innesco ampio, forte e il più possibile condiviso.

E quell'innesco probabilmente non può venire dalla politica per le sue naturali logiche competitive e conflittualità.

Penso sia necessario, analogamente a quanto avvenuto in altri contesti europei, che questo innesco venga dalle componenti economiche, sociali e culturali, rappresentative della nostra comunità (Associazioni, Fondazioni bancarie, Università, Camere di Commercio), svincolate da esigenze di consenso elettorale.

E l'iniziativa potrebbe e dovrebbe partire proprio da quelle componenti che, più di altre, hanno dimostrato di saper andare oltre il proprio interesse particolare e di saper costruire le maglie di una rete.

UN'ENTITÀ NUOVA

Mi riferisco alla creazione da parte di questi soggetti di una entità (associazione, fondazione, consorzio, o qualunque altra forma giuridica ritenuta adatta allo scopo), sovra istituzionale ed extraistituzionale, che cominci ad elaborare un progetto condiviso di capitale metropolitana del Veneto. Un progetto da discutere con la politica e le Istituzioni e da mettere a disposizione del dibattito pubblico, credo rappresenti quell'innesco di cui questi territori e la nostra regione hanno bisogno per continuare a trattenere qui i nostri giovani che se ne stanno andando via cercando altrove quegli stimoli che qui non trovano, e per non rimanere la parte marginale e più debole del nuovo triangolo industriale.

Questo, credo, sarebbe il migliore proposito che potremmo pronunciare e il più importante obiettivo che potremmo darci per questo nuovo anno che si avvia.

*Presidente Assindustria Venetocentro

