LA NOMINA

NEW YORK Via libera da parte dell'amministrazione Biden: l'economista nigeriana-statunitense Ngozi Okonojo-Iweala sarà la prossima direttrice del Wto, l'Organizzazione mondiale per il commercio. È la prima volta che una donna riveste questa carica, e la prima volta che una delle posizioni determinanti per gli equilibri economici internazionali viene affidata nelle mani di un professionista proveniente dall'Africa. La volata finale vedeva due donne allineate per l'incarico: l'altra, la sud coreana Yoo Myung-hee, all'ultimo minuto ha ritirato la sua candidatura, lasciando il campo aperto per la conferma della nigeriana.

LA SCALATA

Sessantasei anni, molti dei quali passati negli Usa dove ha preso la cittadinanza due anni fa e dove è sposata ad un neurochirurgo che lavora in un ospedale di Washington, Okonojo-Iweala ha una laurea ottenuta presso la scuola di business di Harvard, e un dottorato conseguito all'Mit. In venticinque anni di carriera ha scalato la World Bank fino a salire alla seconda posizione di comando come managin director, con due interruzioni per prestare servizio nel suo paese di origine come Tesoriera. Sua l'idea di svincolare il bilancio nazionale della Nigeria dal valore del petrolio, che ha permesso al paese di accumulare riserve che si sono rivelate fondamentali per sopravvivere durante la crisi finanziaria del 2008.

Flavio Pompetti

