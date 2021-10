Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZAROMA La Procura aveva chiesto 64 anni di carcere in tutto, per 24 imputati. Le parti civili, duemila tra risparmiatori e azionisti, attendevano un risarcimento immediato per avere perso i risparmi di una vita. E invece il maxi-processo sul crac di Banca Etruria si è rivelato, almeno in primo grado, un flop gigantesco: 23 assoluzioni e una sola condanna, quella dell'imprenditore ed ex consigliere Alberto Rigotti, al quale sono...