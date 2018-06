Un iscritto su 4 non versa più la previdenza integrativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COVIPROMA Cresce il numero degli iscritti ai fondi di previdenza ma aumenta anche la platea di coloro che non effettuano più versamenti e al tempo stesso sempre più giovani e donne rimangono ai margini del sistema previdenziale integrativo.A fine 2017 il totale degli iscritti alla previdenza complementare è pari a circa 7,6 milioni, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente, per un totale di circa 8,3 milioni di posizioni in essere, inclusive di posizioni doppie o multiple, che fanno capo allo stesso iscritto. Ma 1,8 milioni di...