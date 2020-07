IL CROLLO

VENEZIA Claudio Del Vecchio, 63 anni, primo figlio del patron della Luxottica Leonardo, aveva rilevato Brooks Brothers nel 2001 avviandosi a una carriera imprenditoriale completamente sganciata dall'azienda di famiglia. Una scelta di vita anche quella di spostarsi negli Stati Uniti, la patria delle camicie che per 200 anni hanno vestito presidenti e manager che Del Vecchio aveva portato a un fatturato di 991 milioni di dollari nel 2019, 250 negozi negli Usa e 500 in 70 Paesi del mondo, un'espansione accelerata negli ultimi anni e risultata fatale in tempi di Covid-19, stile informale e di e-commerce.

Già da tempo si rincorrevano voci sulla possibile vendita del marchio americano, nel 2019 Del Vecchio avrebbe affidato il mandato di cessione alla banca Pj Salomon. L'epidemia di coronavirus ha fatto precipitare la società che si è affidata al Chapter 11, in pratica ha dichiarato una bancarotta pilotata per ottenere 75 milioni di dollari di liquidità fresca, congelare i pagamenti ai fornitori e avviare più facilmente la dismissione. Anche Diesel Usa, divisione americana del gruppo veneto di Renzo Rosso, nel marzo del 2019 aveva chiesto il Chapter 11, ma garantendo al 100% il pagamento dei creditori e non chiudendo negozi ma dichiarando di voler rilanciare il marchio.

SETTORE IN CRISI

Storia differente per Del Vecchio che ha già deciso di chiudere 51 negozi in Usa e tre fabbriche entro il 15 agosto. Il portavoce della società ha annunciato che l'azienda sta per scegliere «il proprietario o proprietari futuri».

Brooks Brothewrs va a ingrossare dunque le fila dei gruppi Usa della moda che hanno chiesto la bancarotta: da Neiman Marcus Group a J.Crew Group passando per J.C. Penney. Fondata nel 1818, Brooks Brothes fu acquistata nel 1988 dalla catena retail inglese Marks and Spencer, per poi essere venduta nel 2001 a Retail Brand Alliance, società controllata da Claudio Del Vecchio. Nel 2011 cambiò il nome in Brooks Brothers Group. Un marchio che fa ancora gola: la società di private equity Solitaire Partners avrebbe già avviato trattative per rilevarla. Altri potenziali acquirenti potrebbero essere Authentic Brands e Simon Property.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA