Un fondo salvagente anche per Cassamarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Le fondazioni di matrice bancaria potrebbero intervenire a salvare o aiutare le sorelle in crisi come Cassamarca. Ma con giudizio. «Si stanno approfondendo meccanismi e strumenti - ha spiegato a Parma il presidente Acri Giuseppe Guzzetti - per rendere possibili dei veri e propri processi di fusione tra Fondazioni. L'Acri ha già attivato specifici studi volti a delineare i possibili percorsi realizzativi e valuterà, in prospettiva, eventuali ulteriori azioni necessarie a favorirne l'implementazione». Guzzetti ha poi spiegato che...