Un consigliere di Mediaset sorteggiato per stabilire se Stefanel può avere un futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ABBIGLIAMENTOTREVISO Il ministero dello Sviluppo economico ha sorteggiato il commissario giudiziale che dovrà cercare una via d'uscita per il salvataggio di Stefanel. Si tratta di Raffaele Cappiello, avvocato e consigliere di amministrazione di Mediaset, che nelle prossime settimane dovrà presentare una relazione che definisca margini e possibilità di salvare l'azienda. In base al risultato, il tribunale di Venezia deciderà se aprire la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarare il fallimento. Cappiello, 51 anni, tra le...