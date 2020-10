L'ELEZIONE

TREVISO «Essere pronti a ripartire non appena questa maledetta pandemia ci lascerà». L'era di Leopoldo Destro alla guida delle 3.500 imprese di Assindustria Venetocentro sia apre in un momento delicatissimo, mentre infuria la seconda ondata di Covid e i timori di un nuovo lockdown si fanno sempre più concreti. Il 47enne imprenditore padovano, amministratore delegato e socio di riferimento dell'azienda di famiglia Aristoncavi di Brendola, figlio dello scomparso fondatore Nereo e dell'ex sindaco di Padova Giustina Mistrello Destro, è stato eletto ieri sera presidente dell'associazione degli industriali di Padova e Treviso, il primo dopo il biennio abbondante di diarchia post fusione di Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana, leader delle due territoriali fondatrici.

Dopo che il Consiglio generale l'aveva designato con l'84% dei consensi, ieri l'ha confermato il 96,5% degli oltre 1.600 soci connessi telematicamente in un'assemblea da remoto, con votazioni a scrutinio segreto su piattaforma web protetta. Ad un certo punto si è collegato, per portare il proprio saluto, anche il numero uno nazionale di Confindustria Carlo Bonomi. Il neo presidente di Assindustria non ignora certo le complicazioni tra le quali inaugura il suo mandato (sarà in carica fino al 2024) e «per questo l'attenzione verso le imprese associate dovrà aumentare in modo esponenziale», ma al tempo stesso vuole «guardare avanti». Lo ribadisce più volte nel corso dell'incontro con la stampa ad elezione avvenuta. «Costruiamo il nostro futuro» rimarca non è solo il titolo del suo programma «ma sarà il messaggio che caratterizzerà tutta la mia presidenza». Tra i capisaldi cita la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture materiali e immateriali, il supporto all'espansione internazionale delle imprese «perché alcune non sono pronte ad affrontare i mercati esteri, che saranno fondamentali nel momento in cui si ripartirà». Quanto all'Europa (intesa come Unione) bisognerà stare «a grande contatto, perché quello che succede lì è sempre più importante».

Filo conduttore tra tutti i punti, la formazione e il capitale umano. «Dopo l'analfabetismo funzionale, non possiamo permetterci un analfabetismo digitale: dobbiamo preparare vecchie e nuove generazioni alle competenze necessarie nelle fabbriche 4.0». Perfetto allineamento con il livello nazionale sul prolungamento dello stop a licenziamenti («Non apriamo partite diverse nei singoli territori»), della squadra che lo affiancherà si limita al «mix tra persone che conoscono la struttura e nuove forze». Appena un po' più in là sulla scrivania, il dossier ulteriori aggregazioni. Quello con Venezia-Rovigo, aperto e poi congelato causa Covid e rinnovo dei vertici associativi, «sarà da riprendere», ma la discussione «può coinvolgere anche altre territoriali» (per ora senza gerarchie di preferenza).

L'attualità, ovviamente, incombe: «Un nuovo lockdown sottolinea Destro andrà valutato se ci sarà e in base a come sarà. La nostra struttura è preparata per dare il massimo supporto agli associati, ma sarebbe un colpo molto duro, perciò mi auguro non ci sia un nuovo confinamento per il mondo delle imprese». Il rapporto congiunturale sull'industria delle due province, diffuso proprio ieri da Avc, mostra segnali contrastanti. I livelli pre-epidemia sono ancora lontani e l'andamento molto disomogeneo tra settori e anche tra un'azienda e l'altra di uno stesso comparto. Tra luglio e settembre, però, si assiste a un rimbalzo più cospicuo del previsto. La produzione riduce la contrazione a meno 2,5% su base annua (era meno 18% nel secondo trimestre), portando la media dei primi nove mesi a meno 8,9% (calo del 12,1% nei primi sei mesi). L'export, dopo aver bruciato due miliardi fino a giugno, torna a salire, pur rimanendo in terreno negativo (-6,9% nel terzo trimestre, -14,6% nel secondo). Gli ordini rivedono addirittura il segno più (2,9%, contro il meno 19% precedente): «È il segnale che può esserci un ritorno positivo non appena questa pandemia passerà». E allora le imprese di Assindustria Venetocentro del nuovo presidente Destro vogliono farsi trovare pronte.

