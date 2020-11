IL CASO

ROMA Con una mano prendevano il reddito di cittadinanza e con l'altra spacciavano contenuti protetti sul web, compresi numerosi eventi come le partite di calcio dei maggiori campionati europei. Grazie a una maxi-operazione della Guardia di Finanza condotta assieme alla Polizia di Stato che ha coinvolto una ventina di Paesi sono stati oscurati 5.500 siti di streaming e canali Telegram per la diffusione e la vendita illegale di contenuti in violazione del diritto d'autore. Ventitre gli indagati, tra cui 15 percettori del reddito di cittadinanza: all'organizzazione criminale sono stati confiscati oltre 10 milioni di euro. Gli utenti, più di 50 milioni di cui uno su dieci residente in Italia, usavano anche bitcoin e altre criptovalute per pagare gli abbonamenti e coprire le transazioni. Gli abbonamenti costavano una decina di euro. Attraverso i siti illegali e i canali Telegram finiti sotto chiave venivano trasmessi i contenuti offerti dalle maggiori tv a pagamento, come Netflix e Sky, oltre a eventi sportivi on demand. L'operazione «The perfect storm» è scattata sabato scorso: il progressivo spegnimento da remoto delle piattaforme, dei server e delle smart card utilizzate, nonché l'oscuramento dei siti web e dei canali Telegram usati per la vendita e riproduzione illegale dei contenuti, ha fatto sì che gli abbonati visualizzassero nel weekend sui propri dispositivi la scritta che annunciava che il sito era stato posto sotto sequestro. Confiscati pure centinaia di server di trasmissione, piattaforme di gestione e siti vetrina. Ordinato anche un provvedimento di sequestro di 334 account PayPal destinati alla raccolta dei profitti dell'attività illecita. Per le indagini è stato utilizzato un software di Intelligenza artificiale che ha aiutato a identificare l'intera rete dei rivenditori operanti in Italia e a stilare l'elenco completo degli utenti finali con i loro dati identificativi.

LE RESPONSABILITÀ

Come sottolineato dal sostituto procuratore Valeria Sico in conferenza stampa gli utenti finali sono considerati «responsabili». Chi acquista abbonamenti pirata, in caso di condanna, oltre alle sanzioni amministrative (la multa può arrivare fino a 25 mila euro) e penali (da sei mesi a tre anni di carcere), rischia la confisca degli strumenti utilizzati per la fruizione del servizio, inclusi televisori, computer e smartphone. Le perquisizioni e i sequestri di attrezzatura e denaro hanno colpito oltre che in Italia anche in Spagna, Germania, Bulgaria, Grecia, Lituania, Slovenia, Svezia, Belgio, Romania, Olanda, Francia e Malta. Gli inquirenti hanno spiegato che le indagini hanno permesso di identificare «un sistema articolato e a carattere piramidale, rappresentato da piattaforme informatiche di ultima generazione, alimentate simultaneamente da numerose sorgenti di contenuti in Europa e finalizzate alla trasformazione dei segnali audiovideo protetti da diritto d'autore e riconducibili alle principali tv a pagamento in flussi dati sistematicamente redistribuiti attraverso server collocati in tutto il mondo». Contro il fenomeno della pirateria audiovisiva che utilizza il sistema Iptv, Internet protocol television, per la trasmissione non autorizzata su rete internet, è in corso da tempo una lotta senza quartiere. Il danno che viene stimato da questo fenomeno illecito è di circa 6 mila posti di lavoro persi all'anno. La pirateria audiovisiva solo nel 2019 è costata all'economia italiana oltre 1 miliardo di euro e ha scippato all'industria dei giornali quasi 600 milioni.

Francesco Bisozzi

