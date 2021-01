LO SCONTRO

ROMA Il New York Stock Exchange ci ripensa e procederà al delisting di tre big cinesi delle telecomunicazioni, China Mobile, China Telecom e China Unicom Hong Kong, come ordinato dal governo di Washington. La decisione arriva dopo le critiche del segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, che si era detto in disaccordo con la scelta della società che gestisce la Borsa statunitense annunciata nelle ore precedenti di non procedere con la cancellazione dal listino come chiesto dall'Amministrazione, lasciando i tre big cinesi quotati. La decisione della società che gestisce il mercato è stata presa in conformità con un decreto presidenziale degli Stati Uniti del 12 novembre, che vieta le transazioni su società accusate di essere coinvolte nello sviluppo del complesso militare cinese. Il delisting delle tre aziende ha «ignorato le condizioni effettive delle società collegate e i diritti e gli interessi legittimi degli investitori globali e ha gravemente turbato l'ordine di mercato», secondo la China Securities Regulatory Commission, la Consob cinese.

Intanto il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta le transazioni con otto app cinesi, tra cui la piattaforma di pagamento Alipay, di proprietà di Alibaba, e altre di proprietà del colosso tech Tencent. Secondo Trump, le app possono accedere alle informazioni private dei loro utenti, che potrebbero essere usate dal governo cinese per «rintracciare la posizione di dipendenti federali e costruire dei dossier» su cittadini statunitensi.

