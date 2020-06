IL NEGOZIATO

BRUXELLES La riunione dell'Eurogruppo questo pomeriggio non sarà lo snodo decisivo per il negoziato sul Recovery Fund e l'operazione-resilienza da 750 miliardi di euro in obbligazioni comunitarie: la vera partita resta tutta nelle mani degli sherpa dei responsabili di governo che stanno tessendo la tela per il Consiglio europeo del 19. Tuttavia, sarà l'occasione per capire se le mosse degli ultimi giorni hanno approfondito le distanze. «Siamo nella fase in cui ci si dispone per la partenza, nessun incontro è decisivo e nessun incontro è inutile», indica un diplomatico Ue. È chiaro a tutti che il gioco va chiuso entro fine luglio con un'intesa sulla Next Generation Eu (così viene denominato il pacchetto finanziario anticrisi) e sul bilancio Ue 2021-2027 cui quell'operazione è strettamente collegata.

L'Olanda, capofila degli oppositori alla proposta von der Leyen così com'è, ha chiesto al presidente della Ue Michel di presentarne una nuova versione. Su vari punti il no è secco: si teme un aumento strutturale dei contributi al bilancio; si ritiene inaccettabile lo spostamento del baricentro finanziario dell'intervento europeo verso i sussidi e non verso i prestiti agli stati e del baricentro politico verso i Paesi del Sud che non hanno condotto politiche economiche e fiscali equilibrate prima della pandemia.

I 4 frugali (oltre all'Olanda si tratta di Danimarca, Austria e Svezia) sono sulla stessa linea: chiedono che il legame aiuti-impegni per investimenti e riforme regolarmente supervisionate sia indissolubile. «Il nostro compito non è mettere il veto, ma trovare una soluzione, sono una fervente sostenitrice della cooperazione europea ma sono anche una frugale del Nord e penso che sia giusto pagare i propri debiti da soli», dice la premier danese Mette Frederiksen(socialdemocratica). Belgio e Irlanda contestano i criteri della ripartizione dei fondi e lo stesso fanno diversi stati del centro e dell'Est europeo (Ungheria, Cechia). Si prende posizione per infilarsi tutti gli spazi negoziali della grande scacchiera del bilancio Ue che vale 1100 miliardi per i 7 anni. Di qui le preoccupazioni di molti, a partire dall'Italia, che teme un ridimensionamento delle poste. Su questo, però, il patto franco-tedesco sembrerebbe solido: la proposta von der Leyen è già una proposta di compromesso. A Roma non si parla di veto, ma la linea è questa: se non passano i 750 miliardi di cui due terzi sovvenzioni a fondo perduto, si faranno vedere i sorci verdi al tavolo del bilancio Ue che deve essere approvato all'unanimità.

All'Eurogruppo si parlerà dell'unione bancaria ancora incompleta: manca l'ultimo pilastro, il sistema unico di garanzia dei depositi. Può darsi che la crisi faccia compiere quei passi fino a ieri impensabili, però «restano tutte le divergenze del passato», indica un fonte Ue coinvolta nella preparazione delle riunioni. Non si parlerà di una «bad bank» europea nella quale far confluire le sofferenze accumulate in questa fase di crisi acuta (che però non è sfociata in una crisi finanziaria, finora). Nella bad bank potrebbero anche finire i crediti tossici in pancia a molte banche tedesche, ripulendo così i bilanci. Il tema verrebbe studiato in modo approfondito dalla Bce. Secondo l'agenzia Reuters a Francoforte si lavora da tempo per definire soluzioni tampone in caso di aggravamento bancario. Il responsabile della vigilanza Enria dice che parlare adesso di una società di gestione degli asset bancari «è prematuro», ma se le sofferenze aumentassero in misura preoccupante «potrebbe esserci spazio per misure aggiuntive». Qualche tempo fa la Commissione indicò di non essere coinvolta in tali discussioni. Ora sarebbe coinvolto il fondo Salva-stati (Mes).`

Infine la presidenza dell'Eurogruppo: i ministri lanceranno la procedura per le candidature. Decideranno il 9 luglio. Madrid non si è pronunciata ufficialmente ma c'è un gran lavorìo per sostenere la ministra delle finanze e vicepremier Nadia Calviño, indipendente ma in un governo socialista. In lizza ci sarebbero anche il liberale lussemburghese Pierre Gramegna e l'irlandese Paschal Donohoe (Ppe).

