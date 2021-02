LE PREVISIONI

BRUXELLES Andrà meglio di quanto previsto a novembre l'economia europea, tuttavia l'incertezza resta alta. Gli effetti della pandemia proseguiranno per tutto il 2021, per Italia e Spagna anche per tutto il 2022 a differenza di tutti gli altri paesi: potrebbero essere gli unici a non raggiungere il livello di prodotto annuale di fine 2019. Cioè prima del disastro del Covid-19. È lo scenario offerto dalle nuove stime economiche della Commissione che però spingono alla massima cautela. Il commissario all'Economia Paolo Gentiloni non ha avuto mezzi termini presentando la situazione: «Restiamo nella morsa dolorosa della pandemia, le cui conseguenze sociali ed economiche sono fin troppo evidenti. Eppure c'è, finalmente, la luce alla fine del tunnel. Poiché un numero crescente di persone verrà vaccinato nei prossimi mesi, un allentamento delle misure di contenimento dovrebbe consentire un rafforzamento della ripresa durante la primavera e l'estate».

L'anno scorso si è chiuso nell'area euro in condizioni leggermente meno peggiori di quanto atteso: Pil -6,8%; ripresa inferiore quest'anno, 3,8% e così nel 2002 (poco più di quanto stimato tre mesi fa). In Italia, dopo una contrazione dell'8,8% rispetto a -9,9% atteso (-9% programmato dal governo), 2021 a quota 3,4% (stima precedente 4,1%, governo 6%); nel 2022 3,5% (stima precedente 2,5%, governo 3,8%). La ripresa farà aumentare l'inflazione: il tasso medio nel 2021 nell'area euro dovrebbe attestarsi intorno all'1,4%, per poi flettere all'1,3% nel 2022, rispetto allo 0,3% del 2020.

LO SCENARIO

È uno scenario che richiede la massima attenzione, di non aver fretta nel ritirare le misure di sostegno all'economia. Il messaggio ai ministri finanziari che si riuniranno lunedì e martedì è preciso, condito con un tono che è quasi di allarme: la ripresa c'è, ma procederà a ritmi diversi, se Italia e Spagna resteranno in coda non riuscendo a compensare tutte le perdite accumulate nel 2020 è un problema per loro e per tutta l'area europea. L'ex premier non a caso parla della necessità di evitare una drammatica crisi sociale: «I programmi di mantenimento del lavoro rimangono la prima linea di difesa per i lavoratori: cassa integrazione, Kurzarbeit in Germania, Indemnité chomage in Francia scattate in misura massiccia per evitare licenziamenti vanno mantenuti fino a quanto la situazione non si stabilizza. Quando le restrizioni verranno progressivamente allentate nel corso dell'anno, si prevede che molte persone nei servizi e nel commercio al dettaglio torneranno al lavoro, tuttavia, non si può dare per scontato che tutti i rapporti di lavoro rimarranno intatti dopo la revoca dei regimi di difesa. Di conseguenza, i responsabili politici a tutti i livelli devono rimanere molto agili» su questo tema. Cioè molto attenti.

È un'indicazione anche per l'Italia, laddove i trattamenti di integrazione salariale ordinaria previsti per la pandemia scadono il 31 marzo. La posizione dell'Italia è particolarmente delicata: già aveva chiuso il 2019 con il tasso di crescita più basso della Ue. Tra le economie grandi e medie nel 2020 si colloca al secondo posto dopo la Spagna per la caduta maggiore. Le stime di Bruxelles non tengono conto dell'impatto degli aiuti Ue anticrisi: il governo stima aumenterebbe il Pil nel biennio di circa l'1,2-1,3%. Un ordine di grandezza che per Gentiloni «non è fuori dal mondo». Si vedrà: il piano italiano ancora non c'è.

A fine 2021 solo 11 Stati avranno superato il livello del Pil raggiunto il quarto trimestre 2019; 4 saranno grossomodo allo stesso livello, tra cui la Germania; 9 ne saranno ancora lontani con l'Italia che risulterà la più lontana seguita dalla Spagna. Più vicina è, invece, la Francia. Si prevede che Ue ed Eurozona raggiungeranno il livello pre-pandemia nel secondo trimestre del 2022, prima di quanto atteso, Italia e Spagna no.

LA CLAUSOLA

Situazione complicata, dunque. Non sbloccare prematuramente le misure fiscali pro crescita. La necessità di espansione non finirà presto. Gentiloni, anzi, chiede ai governi agilità e pragmatismo. E annuncia: «Nelle prossime settimane, in primavera decideremo sulla clausola di fuga'». Si tratta dello stop alle regole di bilancio che resterà in vigore per tutto il 2021: prima o poi si deve decidere se riattivarla dal 2022 o meno. «Occorre fornire chiarezza per i programmi di bilancio: le nuove stime Ue indicano che le difficoltà dell'economia non finiscono a dicembre 2021, le nostre proposte si baseranno su questo». Occorrerà aspettare le nuove stime di primavera per verificare se quanto appena indicato regge alla prova dei fatti, nondimeno si capisce da che parte propende la Commissione (o almeno Gentiloni). La scelta del momento del ritorno alle regole di bilancio è delicatissima dal punto di vista politico e non solo economico, tanto più che vanno riformate. Come si sa, un campo minato.

Antonio Pollio Salimbeni

