«Ue, è tempo di condividere i rischi»

L'AUDIZIONEBRUXELLES Ancora più ottimista sulle prospettive di un'inflazione in prospettiva stabilmente sotto il 2%, un andamento che appare cioè in grado di persistere quando la Bce smetterà di acquistare titoli. A favore della condivisione dei rischi. Molto cauto sulle mosse del governo italiano perché per ora ci sono solo dichiarazioni degli esponenti di Lega e M5S, non decisioni. GLI INTERROGATIVIÈ stato un Mario Draghi al solito molto essenziale, asciutto nel messaggio, quello che si è presentato di fronte agli eurodeputati per...