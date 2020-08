LA NOMINA

BERGAMO Parte il nuovo corso di Ubi post Opas di Intesa Sanpaolo con l'arrivo di Gaetano Miccichè al timone. Ieri mattina il cda ha cooptato il banchiere al suo interno, in sostituzione di Victor Massiah, nominandolo dg e attribuendogli i poteri di ad. Il consiglio ha anche convocato l'assemblea straordinaria per il 16 ottobre per la nomina del nuovo cda espressione di Intesa e del comitato per il controllo sulla gestione fino al 2022 sulla base di liste di candidati presentate dai soci. «È per me motivo di orgoglio essere stato cooptato in Ubi», ha detto Miccichè, «al termine di un percorso che ha visto la banca entrare a far parte del gruppo Intesa. Ringrazio per questo motivo i membri del cda, ma il mio ringraziamento va innanzitutto a Carlo Messina per aver riposto fiducia in me e nelle mie capacità». «I mesi che ci attendono - ha aggiunto - saranno fondamentali per condividere reciprocamente esperienze e modalità operative con l'obiettivo di completare l'integrazione tra i due istituti. Dovremmo facilitare il dialogo, il confronto e la condivisione tra tutte le strutture di Intesa e quelle di Ubi che - ha ricordato - è una banca solida, riconosciuta e sostenibile, grazie anche al lavoro svolto dal precedente consigliere delegato, dal management e da tutti i dipendenti. Intendo sin da subito assicurare l'impegno di tutto il management di Intesa Sanpaolo, al fine di rafforzare l'identità già comune tra i due istituti. Insieme costruiremo un gruppo ancora più vicino e a sostegno dei territori».

