ROMA «Con l'approvazione da parte della Consob, si compie un ulteriore significativo passaggio e si avvia l'offerta promossa da Intesa Sanpaolo che si contraddistingue come un'operazione di mercato rivolta direttamente a tutti gli azionisti di Ubi Banca, con l'obiettivo di rafforzare la posizione degli stakeholder dei due gruppi nel panorama bancario europeo». È il commento dell'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, al via libera della Consob al documento di offerta che consentirà all'Ops di partire il 6 luglio per terminare il 28. Qualche giorno prima scade la data limite entro la quale l'Antitrust dovrà esprimersi, facendo acquistare efficacia all'offerta che, in caso di diniego, decadrebbe.

Da ricordare che il 24 è fissata l'udienza in tribunale a Milano sul giudizio promosso da Ubi di sussistenza della condizione Mac legata alla pandemia - peraltro esclusa da Intesa - che farebbe venir meno la passivity rule. Ora dovrà esprimersi il cda di Ubi, con la raccomandazione da dare ai propri soci: difficile che possa tradursi in giudizio di congruità delle condizioni.

Tornando a Messina, egli ha sottolineato che dopo la comunicazione dell'Ops è stato seguito «un percorso contraddistinto da tappe importanti, segnate dalle valutazioni di autorità regolatorie, nazionali e sovranazionali. Bce, Banca d'Italia e Ivass hanno autorizzato l'operazione di acquisizione del controllo di Ubi, anche alla luce di valutazioni aggiornate e prospettiche. Abbiamo ottenuto il via libera di Consob, dopo un esame che si è in particolare concentrato su come la nostra offerta si ponga in maniera pienamente corretta nei confronti del mercato. L'ampiezza di tutte le analisi compiute - ha sottolineato - conferma che l'operazione è stata valutata positivamente, anche in chiave prospettica, soprattutto con riferimento alla sana e prudente gestione. Si tratta quindi di un'operazione basata su solidi fondamentali industriali, in grado di rafforzare il sistema finanziario italiano». Inoltre «puntiamo al pieno coinvolgimento delle Fondazioni di Ubi per fornire un consistente supporto alle comunità territoriali, con un'attenzione particolare alle ricadute sociali». Ma una frase Messina ha tenuto a ribadire: «A conclusione dell'operazione, potremo operare efficientemente sul mercato con una struttura agile, liberando al contempo importanti risorse per investimenti tecnologici». Un tema di grande rilevanza soprattutto dopo i profondi mutamenti prodotti dalla pandemia.

Per tornare al prospetto, in esso si legge che «l'offerta rappresenta un'operazione di mercato con l'obiettivo di creare una realtà capace di rafforzare la posizione degli stakeholders dei due gruppi nel panorama bancario europeo», e creerà «valore per gli azionisti tramite la distribuzione di flussi di dividendi sostenibili nel tempo anche grazie alle sinergie derivanti dall'aggregazione».

Dalla fusione si potranno generare sinergie per il 2023 pari a 662 milioni ante imposte, ed entro il 2024 per 700 milioni. L'intera operazione avrà costi d'integrazione non ricorrenti pari a 1,3 miliardi, al lordo delle imposte.

Tra i rischi legali si legge che «un eventuale provvedimento Agcm di autorizzazione che prescrivesse misure correttive ulteriori e/o diverse rispetto alle cessioni di filiali oggetto dell'Accordo Bper e degli impegni di Intesa Sanpaolo, potrebbe avere effetti negativi significativi sul processo di integrazione di Ubi Banca all'interno del gruppo Intesa Sanpaolo e sulle relative tempistiche e, quindi, sul perseguimento delle prospettive di sviluppo reddituale sottese agli obiettivi strategici». Ancora: «Tali rischi sarebbero accentuati (con potenziali effetti negativi, anche significativi, sulla dinamica reddituale prospettica del gruppo Isp) nell'ipotesi in cui l'accordo Bper non dovesse perfezionarsi o si perfezionasse con tempistiche, modalità e condizioni diverse da quelle previste e l'emittente fosse tenuto a porre in essere, eventualmente in seguito all'avvio di un procedimento di inottemperanza dinanzi all'Agcm, azioni volte a risolvere le criticità antitrust che l'accordo Bper intende prevenire, a termini e condizioni potenzialmente peggiorativi rispetto a quelli previsti».

