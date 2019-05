Ubi, corre in Piazza Affari sul trimestre Anche Banco Bpm va oltre le previsioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIMESTRALIMILANO Trimestrale al di sopra delle stime per Ubi e Banco Bpm caratterizzate da una prosecuzione del derisking. Il mercato ha prestato attenzione ai conti della banca guidata da Victor Massiah che ha chiuso in rialzo di quasi il 5% dopo essere stata in asta di volatilità. Il rendiconto approvato dal cda presieduto da Letizia Moratti segna un utile netto di 82,2 milioni, superiore al consensus degli analisti. Sul risultato hanno pesato oneri non ricorrenti per 42,6 milioni legati all'accordo sindacale. Al netto degli oneri non...