MILANO Arriva l'addio di Ubi Banca a Piazza Affari. Il delisting segue l'Offerta pubblica di acquisto e scambio che ha portato Intesa Sanpaolo a conquistare la ex popolare di Brescia-Bergamo. Dopo la sospensione del titolo nelle sedute dell'1 e 2 ottobre, Borsa Italiana ha disposto dalla seduta odierna la revoca delle azioni ordinarie di Ubi Banca dalla quotazione. Al termine dell'offerta obbligatoria di Intesa Sanpaolo sulle azioni di Ubi Banca non consegnate all'Opas, Cà de Sass aveva il 98,9% del capitale dell'istituto di Brescia-Bergamo. C'è stato poi lo squeeze out per l'acquisto dell'1,1% rimanente del capitale di Ubi.

Prosegue, intanto, l'integrazione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo. Il 15 ottobre è prevista l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione: presidente è stato designato Paolo Grandi, chief governance officer di Ca' de Sass, vice presidente Bruno Picca, ex top manager di Sanpaolo Imi e attuale membro del cda della capogruppo. Alla guida verrà confermato Gaetano Miccichè, figura di alto valore professionale di Intesa per le sue relazioni con il mondo corporate. Alla fusione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo si arriverà poi ad aprile con l'assemblea di approvazione del bilancio.

