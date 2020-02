LA RIUNIONE

BRUXELLES La tensione sale sul negoziato per il bilancio Ue 2021-2027. Ieri ne hanno parlato i ministri delle Finanze della zona euro per definire la proposta da inviare ai capi di Stato e di governo che si riuniranno giovedì nella capitale belga per un vertice straordinario che potrebbe anche durare nei giorni successivi. Poi ne hanno parlato i responsabili degli affari europei con pochi risultati. L'Eurogruppo ha trattato la parte che riguarda il bilancio dell'area euro, la cui struttura è ormai concordata e stilizzata: sarà uno strumento per la convergenza economica e per migliorare la competitività non per la stabilizzazione in caso di crescita negativa o inceppata, sul filo della stagnazione.

Secondo la proposta lanciata qualche giorno fa dal presidente Ue Charles Michel, la fetta dell'Eurozona nel bilancio complessivo dell'Unione europea è fissata in 19,2 miliardi. Più in là di questa cifra non si andrà e, anzi, è anche possibile possa diminuire nel corso del negoziato. I ministri finanziari non sono d'accordo sulla necessità di prevedere contributi nazionali aggiuntivi, così la palla passa ai leader. Il negoziato sul bilancio ha imboccato l'ultimo miglio, ma è evidente che tutto in salita. Salita molto ripida.

Prima il ministro dell'economia Roberto Gualtieri e poi il ministro degli affari europei Enzo Amendola hanno preso le distanze dalla proposta Michel: per il primo non è sufficientemente ambiziosa; per il secondo è inadeguata rispetto alle sfide. «I numeri su digitale, difesa, Green Deal, investimenti non sono all'altezza» delle necessità. Sull'agricoltura, aggiunge Amendola, l'Italia chiede il superamento della convergenza esterna degli aiuti diretti: per distribuirli in modo più uniforme, i pagamenti si adegueranno progressivamente verso un valore più omogeneo e ciò sarà finanziato dagli stati che beneficiano di livelli di pagamenti diretti superiori alla media, tra cui l'Italia.

Secondo la proposta originaria della Commissione l'Italia vedrebbe ridotti gli stanziamenti per l'agricoltura rispetto al 2014-2020 di circa 2,7 miliardi, tuttavia a prezzi costanti aumentare la dotazione per la coesione potrebbe aumentare dei 2,4 miliardi. Sono cifre forse meno che indicative dal momento che sul tavolo ora ci sono le cifre di Michel e la dimensione del bilancio dal livello proposto dalla Commissione pari all'1,11% del reddito lordo dei 27 Stati membri passa a un livello dell'1,074%. Dopo le discussioni dei ministri degli affari europei si è capito che al momento è difficile immaginare un'intesa. I fronti appaiono consolidati. I paesi denominati frugali, e cioè Olanda, Austria, Svezia e Danimarca, continuano a difendere un bilancio all'1% del reddito lordo dei 27. Il Parlamento europeo è totalmente insoddisfatto e rilancia un tetto pari all'1,3%. In valori assoluti la proposta originaria prevedeva stanziamenti per 1.135 miliardi a prezzi costanti (impegni). Con la proposta Michel il negoziato si sposta sulle voci. E un altro scoglio è costituito dagli sconti sui contributi di cui godono Germania, Danimarca, Olanda, Austria e Svezia. Usciti i britannici non c'è più ragione di conservarli per altri. Apriti cielo. Michel propone un'uscita graduale in 7 anni, ma non tutti sono d'accordo.

Antonio Pollio Salimbeni

