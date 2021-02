LA PROPOSTA

VENEZIA Turismo 2020, con il Covid il Veneto ha perso 39 milioni di presenze (-54,4%) e 12,4 milioni di arrivi (-61,1%), con il crollo delle presenze straniere. I comparti più colpiti: terme e città d'arte. Chiuse quasi 1200 imprese artigiane impegnate nel settore. Il presidente della Confartigianato regionale Roberto Boschetto: «Finalmente, dopo più di 30 anni, torna nel Governo un Dicastero dedicato esclusivamente al turismo e con un proprio portafoglio. Per il Veneto, locomotiva del turismo in Italia, con numeri che la pongono da anni saldamento al primo posto sia per arrivi che per pernottamenti, è una buona notizia in un periodo in cui ce n'era veramente bisogno. Negli ultimi anni la filiera del turismo è stata relegata ad una competenza secondaria di altri dicasteri considerati più importanti. Ora che il comparto è in una situazione drammatica, l'avere di nuovo istituito questo Ministero nel Governo è per noi un segnale positivo e vogliamo cogliere l'occasione per metterci a disposizione perché si mettano da subito le basi per una vera ripartenza non appena sarà possibile». Per Boschetto «un ruolo fondamentale per il confronto Governo/Regioni sarà la Veneto in Action Commission organismo stabile di indirizzo e coordinamento anticipato nei giorni scorsi dal Presidente Luca Zaia, e al quale ci candidiamo come componenti. Da tempo infatti auspichiamo un'unica regia regionale».

TIENE IN MARE

Il rapporto 2020 della Regione Veneto, evidenzia un rilevante calo delle presenze: - 54,4% rispetto al 2019 che equivale ad una perdita di 38,8 milioni di presenze (- 12,3 milioni di arrivi). Emerge una diminuzione più contenuta degli italiani (- 25,3%) rispetto agli stranieri (- 68,3%). Tiene il mare.

