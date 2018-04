CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOROVIGO L'isola di Albarella - area privata nel parco regionale del delta del Po in cui il gruppo Marcegaglia possiede oltre il 30% delle proprietà - è pronta a ripartire dopo il tornado che il 10 agosto 2017 causò 5 milioni di danni e l'abbattimento di 8120 piante. Ieri Emma Marcegaglia, vice presidente e ad del gruppo, assieme all'Atelier Coloco di Parigi (un'istituzione in fatto di paesaggistica e botanica) ha presentato in una conferenza stampa il progetto di rilancio paesaggistico e urbanistico dell'isola. Un piano che si...