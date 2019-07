CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOPADOVA Th Resorts: pronti investimenti per 37 milioni, 25 verranno finanziati da un pool di banche. Si punta a nuove acquisizioni e all'ammodernamento delle strutture. L'azienda che nel 2918 ha segnato 70 milioni di fatturato quest'anno conta di arrivare a 90 milioni.Il gruppo padovano, tra i principali attori nazionali nella gestione di strutture alberghiere di fascia medio-alta, ha presentato il nuovo piano di investimenti quinquennale da 37 milioni per lo sviluppo del prodotto dell'azienda e per le nuove acquisizioni. I 25 resort...