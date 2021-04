Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOPADOVA Giuliano Gaiba prossimo Ad di Hotelturist, gruppo che opera in Italia con il marchio Th Resorts partecipato in maniera paritetica da Solfin e Cdp Equity al 46% e per il restante 8% da Isa. Galba sostituirà Gaetano Casertano alla guida di uno dei principali protagonisti a livello nazionale del settore turistico attivo nella gestione di 30 strutture alberghiere - hotel, villaggi, resort - specializzato nel segmento di fascia...