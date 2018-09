Turchia, l'inflazione vola a quota 17,9% in arrivo la stretta sul costo del denaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MISUREMILANO La Turchia prova a correre ai ripari per frenare un'inflazione che galoppa a ritmi quasi quadrupli rispetto ai suoi obiettivi di politica monetaria. Un andamento ormai pericoloso e fuori controllo, causato, come noto, della svalutazione della moneta nazionale che da inizio anno ha perso oltre il 40 per cento del suo valore sul dollaro con effetti destabilizzanti per tutti i mercati. Sicché ieri mattina, a sorpresa, la Banca centrale turca ha annunciato che adotterà «le azioni necessarie per sostenere la stabilità dei...