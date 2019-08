Trump incalza la Fed sui tassi: «Powell golfista senza mazza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRESSINGNEW YORK Donald Trump di nuovo all'attacco sul fronte dei tassi. Il presidente degli Usa è tornato a lanciare insulti ieri al capo della Fed, definito «un golfista che non sa andare in buca» o anche «senza mazza». Jerome Powell secondo il presidente dovrebbe allineare i tassi a quelli prevalenti negli altri grandi paesi, se non addirittura scendere sotto la media, e sgonfiare la prepotente forza del dollaro. Di fronte a tanta pressione, Wall Street resta con il fiato sospeso, in attesa che i governatori della Banca centrale Usa...