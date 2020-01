LA TRATTATIVA

NEW YORK Confronto rovente tra Usa e Gran Bretagna su web tax e 5G. Donald Trump ha discusso i due argomenti al telefono con Boris Johnson venerdì notte, con l'idea di prevenire l'accesso di Huawei nella costruzione del nuovo sistema di banda larga nel Regno unito. Ieri mattina è stato il tesoriere Usa, Steven Mnuchin, a rincarare la dose, nel corso di una colazione con il suo omologo Sajid Javid. Per Mnuchin la proposta di una tassa sui profitti locali delle grandi aziende tecnologiche degli Usa è «discriminatoria e contraria agli accordi commerciali». L'amministrazione Trump vuole scongiurare l'ipotesi che la tassa del 2% disegnata dal gabinetto Johnson entri a far parte della legge di bilancio inglese in discussione questa settimana, insieme ad una decisione sulla partecipazione del gruppo cinese alla rete 5G.

UE IN ORDINE SPARSO

L'Europa si sta muovendo in modo disorganico. Francia e Italia hanno già inserito la web tax nei rispettivi ordinamenti. In Italia un prelievo del 3% sui profitti superiori ai 750 milioni di euro e sui servizi a partire da 5,5 milioni è in vigore dal primo di gennaio, e sarà riscuotibile nel 20121. Entrambi i provvedimenti, così come quello britannico, prevedono una clausola sunset che li farà decadere nel caso di approvazione di una disciplina internazionale dei parametri che governeranno la responsabilità fiscale per Apple, Facebook e Google quando operano all'estero. Un accordo su questo punto è stato discusso con un certo fervore a Davos e potrebbe essrere vicino al traguardo. Nel frattempo i francesi hanno accettato di rinviare l'applicazione della propria legge, mentre l'Inghilterra tiene i piedi fermi, e continua a difendere l'idea di approvarne una a breve. Anche gli Usa non mantengono un atteggiamento unitario: minacciano dazi di ritorsione contro le auto Ue (con le quali sono riusciti finora a tacitare la Germania), mentre nei confronti dell'Inghilterra agitano la carota di un ricco accordo di scambio.

Flavio Pompetti

