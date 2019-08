Trump ancora contro Powell: lo scoglio è la Fed, non i dazi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Ormai l'attacco è costante. Ogni giorno il presidente americano usa Twitter per criticare la Federal reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. E anche ieri non ha fatto eccezione. Sostenendo addirittura che il problema dell'economia a stelle e strisce non sono i dazi ma la Fed. «L'euro sta crollando da matti contro il dollaro e questo concede agli esportatori e ai produttori manifatturieri» europei «vantaggi. E la Fed non fa niente. Non abbiamo nessun problema dazi, abbiamo un problema Fed. Non hanno la minima idea», ha...