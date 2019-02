Truffa dei diamanti, sequestri per 700 milioni in 5 banche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Vip come Vasco Rossi o Diana Bracco ma anche normali risparmiatori veneti che hanno cercato investimenti alternativi in diamanti, venduti a prezzi gonfiati. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni ai danni di cinque banche: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti. Il provvedimento firmato dal gip di Milano Natalia Imarisio è stato eseguito nell'ambito di un'inchiesta aperta due anni fa che riguarda fatti tra il 2012 e il 2016. Il...