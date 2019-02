CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRUFFA AGGRAVATATREVISO Veneto Banca. Ci sono anche i nomi dell'ex Ad Vincenzo Consoli, di Mosè Faggiani (responsabile commerciale dello storico istituto di Montebelluna dal 2010 alla fine del 2014, nonché condirettore generale per un biennio) e di Massimo Lembo, ex capo della Direzione Compliance, nella lista delle 41 persone per le quali il pubblico ministero di Verbania Sveva De Liguoro ha chiesto il rinvio a giudizio sulla base di 139 capi di imputazione. Per tutti l'accusa è quella di truffa aggravata in concorso. Stralciate dal...