INFRASTRUTTUREVENEZIA Ora è ufficiale: l'alta velocità arriverà fino a Padova e quindi completerà il suo attraverso veneto per collegare ala regione a Milano e poi alla Torino-Lione. Il piano di rilancio Pnrr approvato dal governo Draghi mette a disposizione i fondi per l'attraversamento di Vicenza, 6,2 chilometri con fermata in Fiera da completare entro il 2026 al costo di 850 milioni (150 già erano stati stanziati). Gli oltre 26...