«Troppa uva? Ma il prosecco ha quote fisse»

IL CASOTREVISO Quella da poco conclusa, tra i filari del prosecco e non solo, è stata una vendemmia super per le quantità prodotte. Dopo che l'annata scorsa, soprattutto a causa delle gelate tardive, aveva conosciuto un calo di oltre il 20%, quest'anno la produzione ha ampiamente recuperato. Pure troppo, secondo qualcuno: l'abbondanza di uve rischia di tradursi in un sovrappiù di vino sul mercato, con quotazioni al ribasso. Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, una delle maggiori case vitivinicole della Marca Trevigiana e...