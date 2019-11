Trinca: «Io e Consoli, ecco la verità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAdal nostro inviatoPADOVA «Popolare di Bari e Sondrio mi sembrano ancora là e invece Veneto Banca è stata annullata». Flavio Trinca, 80 anni, ex presidente di Veneto Banca dal 1997 al 2014, non riesce a essere sereno. L'archiviazione chiesta dal pm trevigiano Massimo De Bortoli e accolta dal gip Bruno Casciarri è sicuramente la fine di un incubo. Ma quattro anni sulla graticola giudiziaria si fanno sentire e la fine della banca trevigiana ha lasciato in lui una profonda amarezza: «Mi hanno distrutto, non riesco a essere più...