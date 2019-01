Tria prova a rassicurare gli Usa: «Il debito italiano non è a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MISSIONENEW YORK «L'Italia non è un Paese a rischio, il nostro debito non è a rischio». Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è arrivato a Washington per consegnare questo messaggio ai vertici dell'amministrazione Trump, e poi agli analisti e ai banchieri che vedrà nel corso di una visita di quattro giorni, a completamento di una missione estera che l'ha già portato a Londra, a Mosca e a Pechino. La prima tappa ieri è stata al think tank Peterson Institute di Washington, dove Tria ha dovuto rispondere alle ripetute domande sullo...