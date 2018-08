Tria: Italia affidabile e integrata nell'euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

XXXXXROMA Investite sull'Italia, è un Paese che merita fiducia. Giornata fitta di incontri per Giovanni Tria a Pechino. E nel terzo giorno della sua missione in Cina, il ministro dell'Economia ha voluto disegnare un quadro rassicurante agli investitori cinesi (rappresentanti di banche e grandi fondi sovrani, tra cui Cic, Safe, National Social Security Fund e Silk Road Fund) che hanno dialogato con l'esponente del governo Conte. Il quale ha spiegato ai propri interlocutori che l'Italia è affidabile in quanto ha già adottato misure per...