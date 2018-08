Tria in Cina: lo spread presto scenderà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITAROMA «L'obiettivo della mia missione in Cina non è quello di cercare compratori per i titoli del debito pubblico, non abbiamo questo problema». Giovanni Tria ha voluto chiarire con forza il concetto, all'inizio del suo viaggio in Cina, con un'intervista pubblicata sul sito di Radio China International. Mentre i Btp restano sotto pressione e lo spread si mantiene intorno a quota 280, il ministro dell'Economia ha provato ad inviare un messaggio di fiducia, spiegando, nel corso di una cena in ambasciata alla quale hanno partecipato i...