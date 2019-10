CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISOVIROSAC PASSAA ORIENTA PARTNERSVirosac passa al fondo Orienta Partners, società specializzata in investimenti nelle piccole e medie imprese italiane. A cedere il 100% dell'azienda trevigiana leader in Italia nella produzione di sacchetti per i rifiuti e per la conservazione degli alimenti è stato il fondo di private equity Alto Capital III e da DVR Capital. Virosac, fondata nel 1973 da Graziano Virago e Giorgio Rossetto, nel 2018 ha prodotto oltre 1,5 miliardi di sacchetti realizzando ricavi per 39,7 milioni di euro ed un Ebitda di...