TRASPORTIVENEZIA Aumentano viaggiatori e ricavi e, al netto dei problemi causati dal maltempo, tengono puntualità e regolarità dei treni regionali di Trenitalia in Veneto.Il primo trimestre 2018, contrassegnato dai problemi alla circolazione ferroviaria causati dalle ondate di maltempo che hanno investito molte regioni italiane, si chiude per il trasporto regionale Trenitalia in Veneto con un aumento di viaggiatori di poco inferiore a un punto percentuale, una crescita dei ricavi dEL 4,7% rispetto al 2017 e una puntualità reale e percepita...