TRASPORTITREVISO Il Canova non si ferma più. L'aeroporto di Treviso oggi è il terzo scalo in Italia per volume di crescita. I ritmi sono vertiginosi. Nei primi sei mesi di quest'anno ha già toccato quota 11.233 voli (+7,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) per oltre 1,6 milioni di passeggeri (+10,8 per cento). Prendendo in considerazione esclusivamente gli aeroporti con almeno 10mila movimenti, da gennaio a giugno solo gli scali di Napoli e Palermo hanno fatto balzi in avanti più grandi (Napoli +11,6 per cento e...