Tra le novità introdotte per il 2018, gli sgravi sugli alimenti speciali a fini medici. Godono, infatti, di una detrazione del 19% le spese per i cibi per malati metabolici congeniti, diabetici, persone con limitata o alterata capacità di assumere o digerire gli alimenti. Esclusi, invece, i prodotti per neonati e celiaci. Confermate le detrazioni sugli affitti. Può essere detratto dalle tasse il canone di locazione per l'abitazione principale: per i contratti ordinari (4 più 4) lo sconto ammonta a 300 euro per redditi inferiori a 15.493...