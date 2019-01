Tra due anni gli effetti del decreto dignità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROVENEZIA Impossibile collegare il lieve aumento di indeterminati in Veneto al Decreto dignità che, al contrario, rischia di ridurre la durata dei contratti e di alimentare turn-over, collaborazioni e ricorsi per licenziamento illegittimo. Una riflessione che trova d'accordo tutti gli esperti riuniti a Venezia all'auditorium del Campus scientifico di Ca' Foscari per il convegno sul Decreto dignità punto di vista e prime interpretazioni.Aspetto positivo della nuova legge, secondo i relatori, è che mette l'accento sulla dignità del...