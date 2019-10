Toyota, la svolta-idrogeno passa dal Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTALa strategia green di Toyota passa anche dal Nordest. La casa giapponese a inizio settembre ha siglato un accordo con la città di Venezia ed Eni per la realizzazione di una stazione ad idrogeno nell'area di Mestre (la zona precisa verrà individuata a breve). Sarà la terza in Italia, dopo una a Bolzano e una di prossima apertura a Milano.«L'idrogeno - spiega Mauro Caruccio, amministratore delegato di Toyota Italia - è una della due soluzioni ad emissioni zero, insieme all'elettrico a batteria, su cui puntiamo: le due...