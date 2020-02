IL CASO

TREVISO Si fa sempre più duro lo scontro tra la Camera di Commercio di Treviso e la Fondazione Cassamarca. Oggetto del contendere: la nuova sede dell'ente camerale, che dovrebbe trasferirsi dalla centralissima piazza Borsa alla cittadella dell'Appiani, dove la Fondazione le ha riservato una modernissima torre. Dopo anni di trattative, i due enti erano arrivati a concordare un prezzo: 30 milioni di euro, cifra fondamentale per la Fondazione impegnata a risanare i propri bilanci. Ma quando l'affare sembrava fatto, la Camera di Commercio ha dovuto frenare perché una stima fatta dal Demanio per conto del Mef, ha ritenuto troppo alta la cifra di 30 milioni ricalcolando il valore dell'immobile in 23,7 milioni di euro. Una doccia gelata che ha congelato i rapporti tra i due enti. Fondazione non ha però voluto sentire ragioni, chiedendo alla Camera di Commercio di chiudere la trattativa entro febbraio. Altrimenti la torre già ceduta verrebbe messa nuovamente sul mercato mentre riprenderebbe quota una causa per danni legata al mancato utilizzo dell'immobile da parte di Fondazione dovuto all'estenuante trattativa durata per anni e andata avanti a colpi di perizie e contenziosi.

IL DUELLO

Mario Pozza, presidente dell'ente camerale, ha però deciso di non sottostare ad alcun ultimatum: «Nessuno può dire che io non sia una persona disponibile. Ma non può certo essere la Camera di Commercio a pagare i debiti della Fondazione Cassamarca. Tra enti gli ultimatum non esistono, non scherziamo». E ha quindi avanzato la sua proposta: «Noi per l'acquisto della nuova sede non possiamo spendere più di 23,7 milioni di euro, compresi i 100 posti auto, come fissato dalla perizia di asseverazione fatta dal Mef attraverso il Demanio. Fondazione invece non vuole scendere al di sotto dei 30 milioni e c'è ancora in ballo la causa per stabilire gli eventuali danni da risarcire a Ca' Spineda per il mancato utilizzo della torre in questi anni. Bene, siccome siamo persone ragionevoli, proponiamo una conciliazione davanti al giudice. Che sia, appunto, il giudice a stabilire una cifra equa per chiudere la vicenda». Cifra che, sommata ai 23,7 milioni, porterebbe il valore dell'immobile vicino ai 30 milioni richiesti da Ca' Spineda. «Quella della conciliazione è una buona strada per arrivare a una soluzione. I nostri avvocati hanno già anticipato al giudice l'intenzione di fare questa richiesta», sottolinea il segretario generale Romano Tiozzo.

L'ALTERNATIVA

E se un accordo non dovesse arrivare, Pozza e Tiozzo indicano chiaramente quale sarà l'unico futuro possibile: «Noi non possiamo spendere più di 23,7 milioni per l'acquisto dell'immobile - ripete - da qui non si scappa. Gestiamo denaro pubblico, non siamo un ente privato come la Fondazione. E dobbiamo tenere presente la Corte dei Conti, oltre che garantire la tranquillità dei nostri consiglieri che condividono con noi le decisioni. Se la conciliazione non sarà possibile, andremo avanti con la causa fatta da Fondazione. Ovviamente ci appelleremo in ogni grado di giudizio e, forse, tra dieci o quindici anni qualcuno sarà condannato a pagare qualcosa a qualcun altro. Intanto però non andremo all'Appiani, magari quei 23 milioni previsti per l'acquisto della torre li potremmo utilizzare per riqualificare il palazzo in piazza Borsa, mentre l'Appiani si ritroverà con una torre vuota». Da Fondazione però non sentono ragioni. Il presidente Luigi Garofalo non commenta, ma la posizione è chiara: o arrivano i 30 milioni, o si procede con la causa per danni.

P. Cal.

