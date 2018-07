Toninelli: «Alitalia pubblica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALVATAGGIROMA Il governo rilancia la nazionalizzazione dell'Alitalia, dieci anni dopo la privatizzazione. «Torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare», ha detto ieri Danilo Toninelli a Raiway, aprendo uno scenario che sembra tagliare fuori Lufthansa dichiaratasi sempre per un turnaround dove vorrebbe mani libere e pieni poteri gestionali e azionari. «Alitalia ha bisogno di partner industriali e non player finanziari», dichiara al Messaggero Armando Siri,...