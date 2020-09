LA STRATEGIA

ROMA Non è un caso per Piazza Affari che Tiscali sia scesa in campo per un progetto di «coinvestimento» in FiberCop, proprio mentre Tim ha annunciato la costituzione con Kkr e Fastweb della società che accoglierà la rete secondaria di Tim (dall'armadietto alle case) per poi fondersi con Open Fiber e creare la società unica della rete nazionale. La società fondata da Renato Soru e da pochi mesi finita nell'orbita di Claudio Costamagna, sarà coinvolta «nello sviluppo dell'infrastruttura ultra broadband attraverso la partecipazione economica al progetto di coinvestimento», è scritto nel comunicato di Tim al termine del cda del 31 agosto. Tradotto, per la Borsa, questo è il primo passo verso un nuovo ruolo di Tiscali all'interno della futura società della rete unica, AccessCo. Ecco perché ieri le azioni Tiscali hanno guadagnato il 61,2% in Borsa fino a 0,030 euro. Ma è solo l'ultimo balzo di una corsa iniziata il 27 agosto quando è stata annunciata la firma di un Mou tra Tim e Tiscali per una partnership strategica. Da allora il titolo ha guadagnato il 175%: oggi vale poco meno di 150 milioni di euro.

Una scommessa ardita quella di Piazza Affari. Non sono pochi infatti gli ostacoli che si profilano davanti a un progetto già complesso, prima che Tiscali (che finora si appoggiava Open Fiber) possa essere inglobata nella rete unica. Ma la Borsa ci crede e scommette già sul valore della società in uno scenario di una sua integrazione nel progetto.

Come detto, sono ancora molti i nodi da sciogliere prima di veder decollare AccesCo, oltre a quelli legati al via libera delle autorità regolamentari. Per esempio, ancora tutti da definire i valori degli asset destinati a confluire in AccessCo e le quote di partecipazione dei soci. Dipenderanno dalle due diligence da chiudere entro fine anno. Ma il vero nodo è il ruolo di perno che Cassa depositi intende affidare a Open Fiber e soprattutto il futuro del 50% detenuto da Enel.

A chiarire la centralità di Open Fiber è stato ieri l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, sicuro che la società «continuerà ad avere un ruolo centrale». E del resto già commentando a caldo lunedì scorso l'accordo con Tim, Parlermo già sottolinea il «ruolo fondamentale» di Open Fiber «che si consoliderà sempre di più nel percorso verso la creazione della rete unica». Anche per il presidente Giovanni Gorno Tempini «il percorso delineato conferma il valore della scelta strategica di Cdp quando insieme ad Enel ha dato il via ad Open Fiber».

Il peso di certe dichiarazioni si vedrà presto. Già la prossima settimana il fondo australiano Macquarie potrebbe formalizzare a Enel la sua offerta per una parte della quota in portafoglio in vista del cda del 17 settembre del gruppo guidato da Francesco Starace.

Si è parlato di una proposta che arriverebbe a valorizzare Open Fiber fino a 7 miliardi di euro, ma in realtà, secondo più analisti, sarà difficile giungere a certe cifre. Lo scenario più probabile, secondo alcune fonti, prevede che Cdp eserciti il suo diritto di prelazione su un parte della quota di Enel assicurandosi il controllo della società e dunque il ruolo centrale nella futura società della rete unica. Questo non escluderebbe il coinvolgimento nell'azionariato del fondo Macquarie, purché con una quota di minoranza un po' sul modello dell'ingresso di Kkr in FiberCop. Il fondo australiano è già impegnato in una due diligence su Open Fiber a seguito dell'offerta non vincolante per una quota tra il 35% e il 50%. Dunque anche una quota di minoranza basterebbe al fondo australiano con partecipazioni nel settore delle infrastrutture in tutto il mondo a essere in prima linea nella partita sulla rete unica nazionale.

