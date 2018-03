Tim, una battaglia con molte incognite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA La nuova puntata del botta e risposta tra il fondo Elliott e Vivendi, con il primo che respinge le accuse di «smantellatore» dell'altro, è solo l'ultimo atto di una partita ancora lunga su Tim e che si giocherà tutta in assemblea. Solo allora, il 24 aprile, si capirà se davvero il fondo di Paul Singer avrà raccolto i numeri tra gli altri fondi e tra i piccoli soci per mettere i suoi paletti nel nuovo cda e quindi, come annunciato, nella strategia del gruppo tlc. Fino ad allora, la partita è aperta e nonostante tutto il...