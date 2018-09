Tim, trattativa con I Squared su Persidera e spunta Inwit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE STRATEGIEROMA La vendita di Persidera torna sul tavolo del cda di Tim in una delle riunioni più complicate. Il board di lunedì 24 esaminerà infatti l'offerta vincolante del fondo Usa I Squared Capital su cui l'advisor di Tim (Barclays) sta lavorando in questi giorni. Ma per il quarto tentativo di cessione della società del digitale terrestre controllata al 70% da Tim e al 30% da Gedi, l'offerta sarebbe ben lontana dai 290 milioni ventilati dallo stesso fondo lo scorso febbraio quando l'ultimo tentativo di vendere Persidera fu congelato....