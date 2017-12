Tim studia il ricorso al Capo dello Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSSAROMA Tregua armata fra Tim e governo. Accanto ai segnali di disgelo dei rapporti, il gruppo di tlc sta attivando gli strumenti di difesa giudiziaria per contrastare l'obbligo di controllo imposto da Consob a Vivendi e il doppio golden power decretato dal governo. Così Vivendi e Tim avrebbero depositato un ricorso al Tar contro la Commissione di vigilanza del mercato per confutare la nozione di controllo. E i legali di Tim stanno predisponendo le carte per un ricorso al capo dello Stato contro le decisioni del consiglio dei ministri...