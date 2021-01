LA LISTA UNICA

ROMA Il consiglio di Tim, come anticipato dal Messaggero, ieri ha «deciso all'unanimità di presentare una propria lista» per il rinnovo del board all'assemblea anticipata al 31 marzo, come suggerito dal Tesoro rappresentato nel capitale da Cdp (9,8%). Inoltre anticipato al 23 febbraio il cda sul bilancio 2020 e piano strategico. «Si tratta di una novità nella storia di Tim, resa possibile dal fatto che non ci sono soci di controllo - recita la nota diffusa in serata - che il socio che ha candidato la maggioranza degli amministratori (Elliott, ndr) ha alienato la propria partecipazione e che allo stato non risulta la volontà di alcun socio di presentare una lista volta alla nomina della maggioranza dei consiglieri». Questa decisione è stata presa alla luce dell'esperienza maturata e del buon lavoro fatto dal consiglio uscente negli ultimi tre anni, ma soprattutto nella consapevolezza dell'importante lavoro che ancora resta da fare. Vivendi (23,9%) quindi rinuncia a presentare una propria lista. Sulla scorta del lavoro fatto da Egon Zehnder su dimensione e composizione degli organi, il cda ha confermato a 15 il plenum. Per preparare la lista, il cda ha deciso di «dotarsi di regole robuste, trasparenti e tracciabili, approvando un'apposita procedura». Il percorso prevederà «un'iniziale fase di sondaggio dell'azionariato e dei rappresentanti del mercato, avente ad oggetto i profili quali-quantitativi per procedere poi alla definizione di questi criteri e alla stesura di una prima e ampia lista di possibili candidati e infine di una short-list, con il supporto tecnico di Egon Zehnder Italia». Il coordinamento delle attività è affidato al presidente Rossi.

