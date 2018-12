Tim rinnova programma di bond per 7 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIFINANZIAMENTIROMA Tim rinnova il programma per l'emissione di obbligazioni per complessivi 4 miliardi di euro e 3 miliardi di dollari: con un verbale redatto dal notaio Nicola Atlante e consultato dal Messaggero, il cda di giovedì 6 ha infatti revocato le precedenti delibere del 2017 e varato all'unanimità due nuovi programmi per l'emissione di obbligazioni non convertibili. All'interno di queste cornici Tim potrà, sino a fine febbraio 2020, emettere bond in euro per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro e 3 miliardi di dollari per...