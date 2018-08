Tim pronta a scendere in gara per le nuove frequenze 5G

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GARAROMA È scattato il conto alla rovescia per il cda di Tim, il primo post ripresa feriale, che battezzerà la partecipazione alla gara per le frequenze della telefonia di quinta generazione (5G): è infatti convocata per lunedì 10 settembre la riunione. Darà il via libera alle decisioni su quali frequenze cercare di aggiudicarsi, superando la concorrenza. E sull'impegno economico che, fra base d'asta e rilanci, potrebbe per Tim aggirarsi su un miliardo.Il 10 settembre non è una data casuale: quel giorno, gli operatori dovranno...