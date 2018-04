Tim prepara il jolly per neutralizzare Elliott

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDAMILANO Tim è pronta giocare il jolly legale per uscire dall'angolo e spiazzare l'avanzata di Elliott e della Cdp. E per farlo assolda due pezzi da novanta del diritto societario italiano: lo studio Gatti Pavesi Bianchi e Andrea Zoppini, già estensore, con Sabino Cassese, di un paper sulla non applicabilità del golden power all'ex monopolista.La carta che potrebbe rivelarsi vincente verrebbe giocata direttamente all'assemblea di martedì 24 chiamata ad approvare il bilancio 2017 e la proposta del fondo Usa di revocare sei consiglieri...